Kindergarten in Vippachedelhausen lädt zu einem Markt der Möglichkeiten

Vippachedelhausen. Bei einem Markt der Möglichkeiten geben Vippachedelhausens „Palmbergknirpse“ am 13. Mai Tipps für die ganze Familie.

Einen „Markt der Möglichkeiten“ samt kleinem Flohmarkt richtet Vippachedelhausens Kindergarten „Palmbergknirpse“ an diesem Samstag, 13. Mai, von 10 bis 14 Uhr aus. Der Kindergarten will seinen Gästen dabei zahlreiche Themen rund um seine pädagogische Arbeit näher vorstellen. An mehreren Ständen können sich die Besucher etwa über Kinderschutz und Kinderrechte, Zahngesundheit im Kindergartenalter, Schlafrituale und Trennungsschmerz, eine gesund und lecker gefüllte Brotbüchse, über den Morgenkreis im Kindergarten, zu Fragen der Schulfähigkeit der Kinder und über Möglichkeiten informieren, wie sich Eltern in den Kindergarten einbringen oder Impulse für die Wochenplanarbeit geben können.

Die Landgemeinde Am Ettersberg stellt sich als Kindergarten-Träger vor, darüber hinaus Sportvereine mit ihren Familienangeboten, das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum aus Berlstedt, der Kindertreff im Zwölf-Kirchen-Land und die „Kirche Kunterbunt“.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Der Erlös aus dem Speisen- und Getränkeverkauf sowie die Flohmarkt-Standgebühr von jeweils 5 Euro soll vollständig für die Um- und Neugestaltung des Kindergarten-Außengeländes der „Palmbergknirpse“ verwendet werden.