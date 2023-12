Kinderhaus-Kinder und SOS Familienzentrum freuen sich über Geschenke

Weimar Rund 70 Präsente konnte die Aldi-Regionalgesellschaft Weimar an die beiden Einrichtungen überreichen.

Die Kinder vom Kinderhaus und SOS Familienzentrum Weimar konnten sich in diesem Jahr über Geschenke freuen: Im Rahmen einer Wunschbaum-Aktion hat die Aldi-Regionalgesellschaft Weimar die Geschenke überreicht. Die in den Einrichtungen betreuten Kinder konnten im Vorfeld ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben, diese wurden anschließend an den Weihnachtsbaum gehängt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Supermarktes konnten sich einen Wunsch aussuchen und erfüllen. Insgesamt kamen rund 70 Geschenke zusammen – Von Spielzeug, Kuscheltieren bis hin zu Bilderbüchern war alles dabei, teilt das Unternehmen mit.

„Als Grundversorger und lokal verwurzeltes Unternehmen liegt uns das Wohl der Menschen in der Region sehr am Herzen. Wir hoffen, dass die Geschenke unserer Mitarbeitenden den Kindern auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfreude bereiten“, sagt Nadine Mende, Leiterin der Personalabteilung des Discounters in Weimar. Die Geschenke aus der Wunschbaum-Aktion wurden am Mittwoch und Donnerstag an die beiden Einrichtungen übergeben. Seit 1993 arbeitet das Kinderhaus im Bereich der gemeinwesenorientierten offenen Kinder- und Jugendarbeit in Weimars Norden, im SOS Familienzentrum können Familien verschieden Kurse und Veranstaltungen besuchen und Beratung bekommen.