Kinderkonzert von Live Music Now

Mit ihrem diesjährigen Sommer-Kinderkonzert erfreut Live Music Now Weimar am Montag, 15. Juni, auch die Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Förderzentrums Weimar (Herderschule). Adelheid Wiegering hat mit einer Projektgruppe von acht Stipendiatinnen und Stipendiaten wieder eine wahrlich „zauberhafte“ musikalische Geschichte entwickelt, teilte Jayne Obst, Vorsitzende Live Music Now Weimar, mit. Die Premiere fand zwar schon am 5. Juni in Schöndorf statt, aber da musste am Akkordeon eine Vertretung einspringen. Nun kommt es in der Originalbesetzung zur Aufführung. Es sind weitere sieben Aufführungen geplant. Die Termine der Open Air-Konzerte werden dem Wetter angepasst.