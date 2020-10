Kinderrechte mit Kinderaugen sehen in Weimar-Schöndorf

Welche Kinderrechte sind mir eigentlich wichtig – und warum? Mit diesen und anderen Fragen zum Thema befassten sich in der letzten Ferienwoche Mädchen und Jungen der Grundschule Schöndorf. Die Hortkinder hatten mit Anna Franko und der Weimarer Kinderbeauftragten Sina Solaß zwei Expertinnen dabei – einerseits für Kinderrechte und andererseits dafür, die Kinder darüber zum Nachdenken zu bringen.

Demokratie wurde bei der Projektwoche auch gleich mit geübt: Alle Mädchen und Jungen durften die Kinderrechte, die ihnen am wichtigsten sind, auf ein A6-Blatt malen. Am Ende stimmten sie darüber ab, welche zehn Motive sie am besten finden. Sie werden in Postkartengröße mit einem Kalender auf der Rückseite gedruckt. Diese begleiten nicht nur die kleinen Schöndorfer Kinderrechtler durch das nächste Jahr. Von den 2500 Kalendern, die gedruckt werden, soll ein Teil verkauft werden. Den Erlös spendet die Grundschule dem Haus der Weimarer Republik für dessen Kinderprojekte, berichtete die Schulleiterin Susanne Junkel. Sie freute sich über den Zuspruch für die Idee mit dem Verwendungszweck und nennt das „eine runde Sache“.

Und welche Rechte sind den Kindern am wichtigsten? Das Recht auf Spielen wurde mehrfach als Kalendermotiv gewählt, ebenso das Recht auf Gleichheit. Wichtig ist den Mädchen und Jungen genauso das Recht auf Gesundheit, ein Zuhause, das auf beide Elternteile, gewaltfreie Erziehung sowie Bewegung und Bildung.

Fünf Motive sowie Vorzeichnungen stellten die Schüler für eine Wandausstellung im Eingangsbereich der Schule zusammen, um den Eltern zu zeigen, was sie sich auch von ihnen wünschen.