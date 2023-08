Schilder weisen bereits auf das absolute Halteverbot wegen des Straßenfestes in der Gerberstraße hin.

Kinderstraßenfest in der Weimarer Gerberstraße

Weimar. Weimarer Verein Gerberstraße 1 lädt zu Veranstaltung mit Graffiti-Workshop, Livemusik und Zaubershow am kommenden Samstag.

Zum soziokulturellen Kinderstraßenfest lädt am Samstag, 5. August, der Verein Gerberstraße 1 in die Weimarer Gerberstraße. Übergeordnetes Thema sei in diesem Jahr alternatives Wohnen, heißt es vom Verein. Los geht es bereits um 14 Uhr.

Besonders für Kinder und Jugendliche ist einiges geboten: Von Kinderschminken über Basteln bis hin zu einem Graffiti-Workshop um 14 und einer Zaubershow gegen 16.30 Uhr. Um 18 Uhr solle es dann vegane Küche für alle geben. Bereits ab Nachmittag steht Livemusik auf dem Plan: zwei Liedermacher und zwei Bands spielen auf. Ab 22 Uhr steht dann der Abbau an.

Aufgrund der Feierlichkeiten wird die Gerberstraße am Samstag von 10 bis 24 Uhr gesperrt. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Betroffen ist der Bereich ab Kegelplatz bis Marstallstraße.