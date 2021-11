Kinderuni zur Mobilität der Zukunft

Weimar. Die Vorlesungen der Weimarer Kinderuni finden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen wieder in Präsenz statt.

Um „Fliegende Autos und Roboter am Lenkrad“ drehte sich am Mittwoch in der Schwungfabrik an der Milchhofstraße die ausgebuchte zweite Vorlesung der Weimarer Kinderuni im Wintersemester. In der Vorlesung mit dem Bauingenieur und Verkehrsplaner Raimo Harder, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bauhaus-Uni Weimar, ging es unter anderem auch um die Fragen „Was läuft verkehrt im Verkehr?“ und „Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?“. Die nächste Vorlesung am Mittwoch, 24. November, wird sich unter dem Motto „Weimar und die Pyramiden“ mit dem Welt(kultur)erbe befassen.