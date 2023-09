Kinofest lädt zur zweiten Auflage: Buntes Programm im Weimarer CineStar

Weimars CineStar beteiligt sich am kommenden Wochenende am bundesweiten Kinofest.

Weimar. Auch im CineStar Weimar kommen Besucher am Wochenende für fünf Euro zum Film- und Popcornerlebnis.

Nach dem Premieren-Erfolg im vergangenen Jahr geht das bundesweite Kinofest in die zweite Runde. Es bietet am kommenden Wochenende in über 600 deutschen Lichtspielhäusern erneut für fünf Euro pro Film auf allen Sitzen und zu allen Zeiten Kino-Feeling.

Auch das CineStar Weimar in der Schützengasse ist wieder mit dabei und hat zusätzlich zum Filmerlebnis ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Am Samstag, 9. September, können Besucher von 15 bis 18 Uhr Popcorn mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen verkosten.

Kinderprogramm und Cocktailbar mit Klavier

An die Jüngsten ist von 11 bis 17 Uhr mit einer Malstraße und Spielen gedacht. Außerdem können die Kinder Buttons gestalten und am Glücksrad den einen oder anderen Gewinn erdrehen. In den Abendstunden öffnet von 18 bis 23 Uhr eine Cocktailbar mit musikalischer Begleitung am Klavier.

Der Sonntag, 10. September, hält im Kino ebenfalls Aktionen bereit, so um 10 Uhr das beliebte Pyjama-Kino. Von 14 bis 16 Uhr ermöglicht das CineStar einen Blick hinter seine Kulissen. Und von 10 bis 17 Uhr ist, wie am Samstag, ein umfangreiches Kinderprogramm angesagt.

„Es ist toll, dass Deutschland jetzt auch ein Fest fürs Kino hat, das sowohl das Stammpublikum begeistert als auch Leute zu uns lockt, die länger nicht hier waren. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir sind schon auf die Resonanz des Publikums gespannt“, sagt Tino Schmidt, Theaterleiter im CineStar.

Wer sich fürs Wochenende seinen Wunschplatz im Kino sichern möchte, kann das im Internet unter cinestar.de/weimar oder direkt an der Kinokasse.