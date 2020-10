Kirchendach leuchtet nach Süd und West

Die Kirche von Schwerstedt ist die einzige im evangelischen Kirchenkreis Weimar, die vor rund 250 Jahren im Stil des Rokoko gebaut wurde. Zudem gilt sie für Pilger auf dem Jakobsweg als Eingangstor zur Weimarer Suptur. Schließlich führt der Pilgerweg hier in der Region entlang der alten Handelsstraße Via Regia, erreicht von Buttelstedt, das noch zur Superintendentur Apolda-Buttstädt gehört, Schwerstedt, um dann weiter zur Pilgerkirche Stedten und in Richtung Erfurt abzubiegen.

Gerade in diesem Jahr sei es zu spüren gewesen, dass das Interesse am Pilgern weiter auf dem Vormarsch ist, weiß auch Schwerstedts Kirchenältester Hans-Martin Richter. Umso mehr freut es ihn, dass sich das Gotteshaus seiner Gemeinde den zahlreichen Besuchern nun noch ansehnlicher präsentieren kann. Offenkundig sind schon jetzt die neuen, rot leuchtenden Biberschwänze auf dem Dach. Und sobald das Baugerüst um die Kirche abgebaut ist, wird sich auch ein Teil der Fassade aufgearbeitet zeigen.

Den drängendsten Sanierungsbedarf hatte im Vorjahr das Gebälk am Dach des Kirchenschiffes offenbart. Dort, wo das Holz auf dem Mauerwerk aufliegt, waren umlaufend ums gesamte Gebäude zahlreiche Sparrenköpfe verfault. Auch das Holz der Gauben war verschlissen. Wenngleich sich zahlreiche Holzschädlinge eingenistet hatten, blieb das Dach zumindest vom Hausschwamm verschont.

Um das Dach in Gänze zu sanieren, hätte es einer Summe von schätzungsweise 210.000 Euro bedurft. Diese bekam die Gemeinde allerdings nicht vollends zusammen. Mit 15.000 Euro vom Denkmalschutz, 3000 Euro Thüringer Lottomitteln sowie dem Löwenanteil, den die Kirche selbst aufbrachte, können in Schwerstedt seit August insgesamt 170.000 Euro verbaut werden. Da die Denkmalbehörde Wert darauf legte, einen Teil des Geldes auch in die Erneuerung der Fassade fließen zu lassen, wurde der aktuelle Bauabschnitt, der in etwa zwei Wochen enden soll, zum Kompromiss.

Das Dach samt den Gauben wurde vorerst nur auf der West- und der Südseite des Kirchenschiffes saniert. Ostwärts scheint der Handlungsbedarf geringer, da hier der Turm steht. Die Nordseite des Schiffes muss allerdings warten und könnte, sofern der Kirchenkreis diese Priorität setzt, ab 2022 in die Kur. Ausschließlich auf die Westfassade konzentrierten sich bislang die Erneuerung des Putzes und die Aufarbeitung der Sandsteingewände um Türen und Fenster. 2021, so die Hoffnung Richters, wolle man die Arbeiten zunächst drinnen fortsetzen, etwa an den Stuckelementen auf der zweiten Empore.

Die Pläne stehen und fallen mit ihrer Finanzierung. Dass das Klinkenputzen mühsam ist und dennoch nicht immer belohnt wird, weiß der Kirchenälteste nur zu gut. Im März habe er 15 Firmen in der Region angeschrieben und gefragt, ob sie einen wie auch immer bemessenen Beitrag zum Erhalt der Schwerstedter Kirche leisten können. Lediglich zwei Unternehmen, die Erzeugergenossenschaft Neumark und die von Helldorffsche Gutsverwaltung, hätten daraufhin konkrete Unterstützung zugesagt.

Ungefragt leistete einmal mehr Schwerstedts Partnergemeinde in Baden-Württemberg Hilfe. Auch private Spenden gingen ein. Mit diesen will die Kirchgemeinde ein separates Projekt am Gotteshaus umsetzen. Die Türen auf der Nord- und Südseite sollen davon aufgearbeitet werden.

Nicht selbstverständlich sei auch das Maß, in dem sich die beauftragten Baufirmen in die Sanierung einbrachten – das Berlstedter Bauunternehmen Pfeiffer und die Erfurter Firma Nüthen. „Sie haben gute Arbeit geleistet und sind im vorab gesetzten Zeit- und Kostenrahmen geblieben“, betonte Hans-Martin Richter.