Kirmes-Spektakel in Sohnstedt

Sohnstedt. Mit einem Bierkastenrennen startet am Freitagabend die diesjährige Kirmes im Grammetal-Dorf.

Die Sohnstedter Kirmes hält auch in diesem Jahr wieder ein Spektakel zum Auftakt bereit: Am Freitag, 22. September, startet um 18 Uhr das traditionelle Bierkastenrennen. Teilnehmer (fünf Euro Startgebühr, vier Läufer pro Team) können sich ab 17 Uhr anmelden. Am Abend folgt die Disco-Party „Rave the Dorf“, am Samstag geht es ab 9 Uhr mit den „Crash Beans“ auf Ständchenrunde. Den Kirmestanz bestreitet DJ Tim, am Sonntag ab 10 Uhr folgen Frühschoppen und Kindertanz.