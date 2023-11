Kirmes steht in Tröbsdorf an

Tröbsdorf. Das ist geboten bei der Kirmes im Weimarer Ortsteil Tröbsdorf.

Am Wochenende steht die Kirmes in Tröbsdorf an. Wie die Tröbsdorfer Kirmesgesellschaft informiert, beginnen die Feierlichkeiten bereits am Freitag, 3. November, mit einem Clubabend mit DJs ab 22 Uhr. Fette Beats mit satten Bässen servieren dann DaPannu, PolyPolo und Buves&Triplex!, heißt es auf den Social-Media-Auftritten der Kirmesgesellschaft. Am Samstag steht ab 21 Uhr Live-Musik mit Da’Capo auf dem Programm. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn in der Festhalle im Weimarer Ortsteil. In den Sonntag startet die Kirmesgesellschaft mit ihren Gästen mit dem Frühshoppen ab 10 Uhr. Am Sonntagnachmittag soll es etwas für die Kleinen geben: Ab 14 Uhr wird zum Kindertanz mit Micha geladen.