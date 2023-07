Die Kirmesgesellschaft in Schwerstedt verkürzt die Wartezeit auf den Herbst mit ihrem Volleyball-Sommerturnier.

Kirmes-Volleyball am Samstag in Schwerstedt

Schwerstedt. Das traditionelle Turnier am Weidenteich geht am Samstag über die Bühne.

Zu ihrem traditionellen Volleyballturnier lädt die Kirmesgesellschaft Schwerstedt (Landgemeinde Am Ettersberg) am Samstag, 29. Juli, auf das Gelände am Weidenteich ein. Eingeladen sind Freizeitmannschaften mit mindestens vier bis sechs Spielern. Von 10 bis 17 Uhr soll es aber nicht nur um Punkte, Sätze und Siege gehen, sondern vor allem auch um Spaß und das Knüpfen neuer Freundschaften.

Einschränkungen für Altersgruppen und Spielstärken gibt es nicht, die Turnier-Regeln werden letztlich vor Ort bekanntgegeben. Die Versorgung mit Imbiss und Getränken übernehmen die Gastgeber. Sie haben diesen Sommer-Höhepunkt etabliert, da ihr großes Fest traditionell als letzte Nordkreis-Kirmes des Jahres erst Ende Oktober über die Bühne geht.