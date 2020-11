Kirmesmasken in den Farben des Dorfes

Gern hätte Pfarrer Frieder Krannich noch einmal mit der Kirmesgesellschaft in Süßenborn getanzt – so wie im vergangenen Jahr. An Tanz und an Feste in geselliger Gemeinschaft ist dieser Tage jedoch nicht zu denken. Zumindest mit dem Gottesdienst am Samstagmorgen konnten die Süßenborner an jenen Termin erinnern, der das Wesen der Kirmes ausmacht und ihr den Anlass gab: an die Weihe der Kirche im Dorf.

„Eigentlich hatten wir noch mehr geplant. Vom Gedanken an eine Tanzveranstaltung mussten wir uns zwar schon früh verabschieden. Aber am Ständchenumzug wollten wir trotzdem festhalten. Wir hatten dafür auch ein Hygienekonzept aufgestellt und wollten nur die Leute im Dorf besuchen, die sich vorab dazu bereit erklären. Doch der zweite Lockdown hat unsere Pläne zunichte gemacht“, schilderte Dorit Teschner, die bei der Kirmes in Süßenborn den Hut aufhat – im übertragenen Sinne. Der tatsächliche Hutträger, Dachdeckermeister Jens Eilenstein, musste überdies darauf verzichten, sein erstes Jubiläum im höchsten Süßenborner Kirmesamt größer zu feiern. Im fünften Jahr ist er hier Burschenvater. Für Frieder Krannich, der mit der Organistin Irmhild Rüdiger in den Weimarer Ortsteil gekommen war, war dies die letzte Süßenborner Kirmes im Amt. Seit drei Jahren ist der Pfarrer der Weimarer Kreuzkirche auch für die Seelsorge im Ortsteil zuständig. Zum Ende dieses Jahres geht er in Ruhestand. Seinen Abschiedsgottesdienst hält er am 27. Dezember um 14 Uhr in der Herderkirche. „Dass die Süßenborner trotz allem den Kirmesgottesdienst feiern wollten, finde ich großartig. Überhaupt habe ich Süßenborn als Dorf kennengelernt, das ganz unaufgeregt an Traditionen festhält und viel Wert auf Gemeinschaft legt. Alle halten zusammen. Hier gibt es viele junge Leute, keinen Leerstand. Das gefällt mir“, sagte Krannich. Dass Corona kein Grund ist, um völlig auf Traditionen zu verzichten, unterstrich auch Sybille Küttner. Die Mutter von Kirmesbursche Louis nähte für die gesamte Kirmesgesellschaft Alltagsmasken in den Süßenborner Dorffarben Grün, Gelb und Schwarz. Wenngleich er diesmal im Nachgang des Gottesdienstes kein Tänzchen zu wagen hatte, musste Frieder Krannich nicht fürchten, am Samstag an Langeweile zu leiden. Später am Tag wartete auf den Pfarrer noch ein Arbeitseinsatz im Garten der Kreuzkirche.