Kirschblütenfest in Niedergrunstedt

„Japanbilder“ heißt die neue Ausstellung, die am Samstag, 7. März, um 15 Uhr im Hofatelier Niedergrunstedt eröffnet wird. Die Fotoschau, die bis zum 26. April zu sehen sind, entstand in Kooperation mit der Fotografin und Designerin Michaela Weber und der Verlegerin Katja Cassing, die Inhaberin des cass-Verlages Bad Berka und zudem Japanologin ist. Zur Ausstellung gehört auch ein Buch, das bei „Cass“ erscheint.

Die Ausstellung begleiten gleich mehrere Aktionen. Für den 21. März, ist um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin Michaela Weber geplant. Unter dem Titel „Japan in einer Nussschale“ hält Verlegerin Katja Cassing am 28. März um 15 Uhr einen Vortrag. Ein zweitägiger Workshop mit der japanischen Mangazeichnerin Karin Nagao wartet am 4. und 5. April. Die Teilnahme ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen sind noch bis zum 31. März per E-Mail an presse@cass-verlag.de möglich. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Ganz in der japanischen Tradition feiert das Hofatelier in Niedergrundstedt am 18. April von 10 bis 17 Uhr schließlich ein Kirschblütenfest mit Matcha-Tee und japanisch angehauchte Kuchen, Kalligraphie und Origami, mit einer Tombola und noch mehr Unterhaltung für große und kleine Gäste.

Das Hofatelier ist jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet sowie darüber hinaus nach Vereinbarung, Der Eintritt ist frei. Das Ateliercafé ist während der Ausstellung geöffnet.