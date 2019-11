Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirsten widerspricht „Paradigmenwechsel“

Bürgermeister Ralf Kirsten hat dem Eindruck widersprochen, die Stadt verfolge mit ihrer semistationären Einrichtung (Panzerblitzer) inzwischen andere Ziele als bei dessen Anschaffung. Der Bürgermeister reagierte damit auf eine Anfrage der Stadträte Hagen Hultzsch (FDP) und Oliver Kröning (Piraten).

Von einem Paradigmenwechsel wollte der Bürgermeister gar nicht reden. Nirgends in Thüringen werde die Geschwindigkeitsüberwachung so offen und regelmäßig kommuniziert wie in Weimar. Die Semi-Station ist laut Kirsten bislang an 74 Messstellen eingesetzt worden. 62 lagen an Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen oder Krankenhäusern. Zwölf Messpunkte befanden sich an Örtlichkeiten, an denen sich viele Nutzer im Straßenverkehr begegnen oder an „Schnellfahrstrecken“ wie der Umgehungsstraße. An der Einmündung Industriestraße sei es für Lkw schwierig, auf die Umgehung aufzufahren, wenn der Verkehr dort schneller als 60 km/h fährt.

Besonders viele Verstöße habe der Panzerblitzer in der Steubenstraße, vor der Schule in Legefeld, in der Van-de-Velde- und der Ettersburger Straße sowie an der B7 bei Ulla registriert. An den Messstellen gehen die Überschreitungen durchschnittlich um 50 Prozent zurück.