Die Weimarer Kisum-Musikschule gastiert am Sonntag in Tannroda.

Kisum-Konzert am 4. Juli in Tannroda

Tannroda. Für ihren Schuljahresabschluss nutzt die Musikschule diesmal das Gelände der ehemaligen Papierfabrik im Weimarer Land.

Für ihr diesjähriges Schuljahres-Abschlusskonzert hat die Weimarer Kisum-Musikschule das rekultivierte Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Tannroda ausgewählt. „Wir wagen wir uns nicht in geschlossene Räume, sondern genießen die Natur und finden neue Spielflächen“, so die Leiterin der Musikschule, Kitty Schmidt-Hiller. Geplant ist am Sonntag, 4. Juli, ein Wandelkonzert auf dem lauschigen Gelände. Die Schüler und Lehrer werden sich dazu auf verschiedene Stellen verteilen und wollen die Zuhörer dort mit ihren Darbietungen begeistern.

Sonntag, 4. Juli, 16 bis 17 Uhr in Tannroda, Start vom Parkplatz Am Graben