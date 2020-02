Kita Blankenhain: Noch Skepsis über den neuen Standort

Zustimmung zu einem Neubau, aber Skepsis über den vorgesehenen Standort: Auf diesen Tenor lässt sich das Ergebnis einer Informationsveranstaltung bringen, mit der die Blankenhainer Stadtverwaltung die Zukunft des Kindergartens „Waldgeister am Steintisch“ in den Fokus rückte. Mehr als 50 Interessierte verfolgten im Schloss-Saal die Erläuterungen von Bürgermeister Jens Kramer (CDU) und beteiligten sich rege an der Diskussion.

Die Ausgangslage war bereits im vergangenen Herbst Thema im Stadtrat, der sich in der Frage „Sanierung oder Neubau“ für letztere Variante aussprach. Damit lief ein Planer-Auswahlverfahren an, das in Händen des Weimarer Architekturbüros Wittenberg liegt, welches diese Aufgabe auch für den Bad Berkaer Grundschul-Neubau erledigt hatte. Wie dort soll es auch für den Blankenhainer Kindergarten einen Architekten-Wettbewerb geben.

Das jetzige Kindergarten-Gebäude an der Christian-Speck-Straße ist ein klassischer DDR-Plattenbau aus den 70er-Jahren, der nach der Wende saniert wurde und dabei unter anderem ein Satteldach bekam. Den Sanierungsbedarf schildert Kramer als enorm: „Unter anderem geht es um eine Anpassung an das Energie-Einspargesetz, um Rettungswege, Schimmel- und Schadstoffbeseitigung.“ Grundsätzlich sei eine modulare Sanierung bei laufendem Betrieb möglich, wenn allerdings Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen wie vorgesehen erneuert werden, gehe das nur über Gebäude-Entkernung. „Damit hätten wir die Frage eines Ausweichobjektes, und es gibt keines“, so Kramer. „Wir müssten eine Container-Lösung mieten, und allein die würde für zwei Jahre rund eine Million Euro kosten. Und dieser Anteil wäre nicht förderfähig, den müsste die Stadt aus eigener Tasche bezahlen.“

Für beide Varianten ist eine Erweiterung der Kapazität von aktuell 165 Plätzen (davon 145 belegt) auf 200 vorgesehen – dafür würde das alte Gebäude einen Anbau erhalten. Insgesamt schätzt die bisherige Kalkulation die Gesamtkosten für die Sanierung plus Anbau auf 5.310.000 Euro, für den Neubau wären es zwei Millionen weniger. Die jährlichen Nutzungskosten für das sanierte Gebäude betragen demnach 220.000 Euro, für den Neubau 130.000.

Das Grundstück für diese Variante wäre dasselbe, das die Stadt für den Neubau vorgesehen hat: eine Fläche westlich der Schießanlage in der Oberen Karlstraße, unweit der Schwarza und fast in Rufweite zum bisherigen Kita-Gebäude. „Es ist das einzige Grundstück in dieser Größenordnung, das die Stadt zur Verfügung hat“, so Kramer. Von den Vorteilen eines Neubaus (modernere Raumstrukturen, mehr Platz und Komfort) musste er die anwesenden Eltern und Erzieherinnen nicht überzeugen, der Standort allerdings rief Bedenken auf den Plan. „Da spielt unter anderem eine Rolle, dass viele Eltern noch selbst in diesen Kindergarten gegangen und dadurch mit dem Haus verbunden sind“, weiß Kramer. Einigen der Argumente konnte er direkt begegnen. Etwa diesem: Der Trainingsbetrieb der benachbarten Sportschützen läuft an Wochentagen erst ab 17 Uhr, damit sind Konflikte kaum zu befürchten.

„Wir werten diese Veranstaltung jetzt aus“, so der Bürgermeister. Eventuell werde man die Ausschreibung des Wettbewerbes zweigleisig gestalten, neben dem Neubau an der Schwarza auch mit einem Neubau auf dem bisherigen Gelände als Alternativ-Variante. Eine Antwort auf den vor Monaten bereits gestellten Städtebaufördermittel-Antrag ist erst im späten Frühjahr zu erwarten, ein Stadtratsbeschluss zum Start des Architekten-Wettbewerbes allerdings noch vor der Sommerpause.