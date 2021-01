Kita Eckolstädt geschlossen, Quarantäne im Rathaus Bad Sulza

Bad Sulza Neue Positiv-Befunde aus kommunaler Kita Eckolstädt. Rathaus-Mitarbeiterin in Bad Sulza positiv gestestet.

Eckolstädt/Bad Sulza. Für manche Eltern der Landgemeinde Bad Sulza wird aktuell ein Schreiben vorbereitet, das über die soeben beschlossene Schließung des kommunalen Kindergartens in Eckolstädt informieren wird. Parallel werde bereits telefonisch Kontakt zu den Eltern aufgenommen. Neue Positiv-Befunde hat es aber nicht nur an der Kita gegeben, auch der Corona-Verdacht bei einer Rathaus-Mitarbeiterin hat sich nun bestätigt.

„Mehrere Erzieher und Kinder an der Kita in Eckolstädt sind positiv getestet worden“, erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze. Am Dienstagnachmittag trat die Verwaltung zu einer Krisenbesprechung zusammen und kläre gegenwärtig das weitere Vorgehen, heißt es. Hierzu wurde auch Rücksprache mit der Fachaufsicht auf Kreis- und Landesebene gehalten.

Kita Eckolstädt bis wenigstens 22. Januar geschlossen

In jedem Fall sei eine Schließung der kommunalen Kita bis einschließlich diesen Freitag, den 22. Januar veranlasst worden. Einen Ersatzanspruch hätten die Eltern nicht, die ihre Kinder in Eckolstädt in einer der fünf Gruppen zur Notbetreuung untergebracht haben.

Zeitgleich musste die Kernverwaltung in Bad Sulza sich auch mit einem weiteren Corona-Fall im eigenen Hause beschäftigen. Weil sie Kontakt mit einem Corona-Positiven hatte, war Ende letzter Woche eine Mitarbeiterin in Quarantäne geschickt worden. Nun liegt auch bei ihr ein Positiv-Befund vor. Auch zeige sie erste Symptome.

Einschließlich Bürgermeister seien 21 Mitarbeiter im Rathaus am Dienstag negativ mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet worden. Die fünf Mitarbeiterinnen, die mit der positiv getesteten Mitarbeiterin vor ihrer Quarantäne am meisten zu tun gehabt hätten, seien nach Hause geschickt worden. Sie sollen am Montag einem erneuten Schnelltest unterzogen werden. Aktuell sei das Arbeiten von zu Hause technisch noch nicht möglich, erklärt Dirk Schütze.