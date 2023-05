Klangrausch der Spätromantik in Weimarhalle

Weimar. Die Staatskapelle Weimar gibt Tschaikowski und Glière beim 9. Sinfoniekonzert am 7. und 8. Mai.

Mit Felix Klieser ist im 9. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar am Sonntag, 7., und Montag, 8. Mai in, der Weimarhalle einer der gefragtesten Interpreten der jungen Generation zu erleben. Der in jeder Hinsicht außergewöhnliche und mehrfach ausgezeichnete Künstler spielt seit seinem fünften Lebensjahr Horn – und das ohne Arme. Mit Willenskraft und Entschlossenheit verfolgte er gegen alle Widerstände seinen Traum und zählt heute zu den erfolgreichsten Solo-Hornisten der Welt.

Mit der Staatskapelle bringt er Reinhold Glières Hornkonzert zur Aufführung, das hochvirtuose Anforderungen und lyrisches Gestaltungsvermögen verlangt. Das von hellen, leuchtenden Farben getränkte Werk wird gerahmt von Tschaikowskis charmantem „Capriccio Italien“ und seiner letzten Sinfonie, deren Gedankenwelt sich bei aller Schönheit der Musik als unentrinnbar tiefgründig offenbart. Der Titel „Pathétique“ ist dabei nicht als vordergründig „pathetisch“, sondern im Sinne tief empfundener Emotionalität zu verstehen.

Am Pult der Staatskapelle setzt Benjamin Reiners, seit 2019 Generalmusikdirektor in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel, Akzente. Das Konzert beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Zuvor begrüßt Konzertdramaturgin Kerstin Klaholz die beiden Künstler um 18.45 Uhr in der Einführung.