Klangrausch mit neuem Konzept

Weimar. Mit neuem Konzept tritt das Festival Klangrausch vom 16. bis 18. Juli an die Weimarer Öffentlichkeit.

Die Veranstaltungsreihe „Klangrausch“ interpretiert Konzerttraditionen neu. In der 15-monatigen Corona-Pause entwickelte das Team das Konzept weiter. So startet Klangrausch Vol. XI mit einem Auftaktwochenende vom 16. bis 18. Juli. Dabei soll der öffentliche Raum von Weimar mit Klassik bespielt werden. Mit Lastenrädern werden das Team und die Musiker durch Weimar fahren und in kurzweiligen Pop-Up-Konzerten an verschiedenen Orten Konzerte geben. Dazu gehören neben dem Herderplatz auch der Biergarten August Frölich, die Alte Feuerwache und der Spielberg in Weimar-Nord.

Zudem wird am Sonntag, 18. Juli, ab 11 Uhr in Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar die Orangerie von Schloss Belvedere bespielt. Aufmerksam gemacht wird auf das am 28. August stattfindende Tagesfestival, das den Klangrausch-Sommer auf dem EOW-Gelände beendet.