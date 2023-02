Klangvoller Ensemble-Tag für Weimars Musikschüler

Mit einem Ensemble-Tag präsentierte sich am Samstag Weimars Hummel-Musikschule im Coudraysaal.

Weimar. Im Coudraysaal und im Mon Ami haben sich die Ensembles der Weimarer Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ vorgestellt.

In der auftrittsärmeren Zeit schuf sich die Weimarer Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ am Samstag einen eigenen Veranstaltungshöhepunkt.

Vom Mittag an bis zum Abend bekamen ihre Ensembles Gelegenheit, sich zunächst im voll besetzten Coudraysaal und später auch im Mon Ami dem Publikum bei freiem Eintritt in Konzertblöcken vorzustellen – angefangen bei den Jüngsten der Blockflöten- und Suzuki-Violingruppe bis hin zur True-Note-Bigband. Am Abend klang der Ensemble-Tag bei einer Party mit Fingerfood aus.