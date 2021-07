Klangvolles Bergfest bei 61. Meisterkursen in Weimar

Weimar. Zwei Gastprofessorinnen der Weimarer Meisterkurse sind am Wochenende im Konzert zu erleben.

Halbzeit bei den 61. Weimarer Meisterkursen an der Hochschule für Musik Franz Liszt: Zwei renommierte Künstlerinnen, deren Meisterkurse jetzt beginnen, treten auch selbst an die Öffentlichkeit. Zunächst gibt Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager einen Liederabend gemeinsam mit der Pianistin Elitsa Desseva am Samstag, 24. Juli, 19.30 Uhr, im Musikgymnasium Belvedere. Dort tritt am Sonntag, 25. Juli, 19.30 Uhr, auch die Pianistin Ragna Schirmer auf und präsentiert 20 Jahre nach ihrem aufsehenerregenden CD-Debüt eine neue Lesart von Bachs Goldberg-Variationen. Für beide Konzerte gibt es nur noch sehr wenige Restkarten an der Abendkasse. Eine weitere „Meisterin im Konzert“ ist mit Wally Hase am Montag, 26. Juli, 19.30 Uhr, im Schießhaus zu erleben.