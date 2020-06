Ab dem 29. Juni können Interessierte das Haus am Horn wieder besuchen.

Klassik-Stiftung öffnet weitere Häuser für Gäste

Weimar Zum Beginn der Ferienzeit öffnet die Klassik-Stiftung ab Montag, 29. Juni, das Haus Am Horn, das Haus Hohe Pappeln und die Parkhöhle im Park an der Ilm wieder für Gäste. Ab Dienstag, 30. Juni, können auch Goethes Gartenhaus und das Wittumspalais sowie ab Samstag, 4. Juli, Schloss Tiefurt wieder besucht werden. Das Schiller-Museum Bauerbach eröffnet bereits am Freitag, 26. Juni.

Rebecca Horns Installation „Konzert für Buchenwald“ Am Kirschberg, das Römische Haus, Schloss Tiefurt und das Wielandgut Oßmannstedt sind samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für alle übrigen wiedereröffneten Häuser gelten die regulären Öffnungszeiten. Geschlossen bleiben vorerst die Dichterzimmer im Weimarer Stadtschloss und das Liszt-Haus.

Der Besuch der Museen ist nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet. Audioguides können wieder ausgeliehen werden, aber Hands-on-Stationen und Touchscreens bleiben deaktiviert. Zudem gibt es Beschränkungen bei der Besucherzahl. Da dies für jedes Haus individuell und situativ gehandhabt werden muss, bleibt der Ticketvorverkauf weiter ausgesetzt. Eintrittskarten können nur vor Ort an den Tageskassen erworben werden.