Zu Füßen seines Denkmals wird am Freitag das Geburtstagsfest für Herder ausgerichtet.

Klaus Dicke spricht zum Herder-Geburtstag in Weimar

Weimar. Kirche und Diakonie in Weimar feiern am 25. August den Theologen, Dichter, Philosoph und Übersetzer Johann Gottfried Herder.

Zum Herdergeburtstag haben Kirche und Diakonie in Weimar am kommenden Freitag, 25. August, um 17 Uhr in die Herderkirche zu einem Empfang eingeladen. Im Mittelpunkt steht dabei die Festrede von Professor Klaus Dicke, Friedrich-Schiller-Universität Jena, zum Thema „Herder und die Schöpfung“. Der ursprünglich angekündigte Festredner, Professor Harald Lesch, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen.

„Wenn wir in diesem Jahr das Thema Schöpfung aufrufen, beziehen wir uns auf Herders Denken. Gleichzeitig ist uns allen die Aktualität des Themas vor Augen“, sagt Superintendent Henrich Herbst. Zum zwölften Mal wird zudem der mit 2000 Euro dotierte Herderförderpreis für Studierende verliehen. Die Laudatio auf den Preisträger hält Ralph Leipold, Leiter des Schulamtes Mittelthüringen.

Zum Empfang werden auch Klaus von der Weiden, Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtes, sowie Oberbürgermeister Peter Kleine erwartet. Im Anschluss wird zum Geburtstagsfest auf dem Herderplatz geladen, das der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Weimar, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar, die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein und das Sophien- und Hufeland-Klinikum gemeinsam ausrichten. Sie stiften auch den Herderförderpreis.

Der deutsche Theologe, Dichter, Philosoph und Übersetzer Johann Gottfried Herder wurde am 25. August 1744 geboren. Von 1776 bis zu seinem Tod im Jahr 1803 wirkte er als Generalsuperintendent in Weimar. Die evangelische Stadtkirche St. Peter und Paul gilt als eine der bedeutendsten Kirchen Thüringens und wird im Volksmund als „Herderkirche“ bezeichnet. Hier befindet sich auch die letzte Ruhestätte Herders.