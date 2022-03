Weimar. Werke von Händel, Haydn, Mendelssohn und Schuhmann lässt die Pianistin Regina Schirmer an ihrem Klavierabend auf Schloss Ettersburg erklingen.

Zu einem Klavierabend unter dem Titel „aufgeschlossen“ lädt die Pianistin Regina Schirmer am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr ein. Im Gewehrsaal der Schloss Ettersburg wird sie dann Werke von Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn, Clara Schumann und Franz Liszt erklingen lassen. In dem Rezital will Schirmer einige Kompositionen der oben genannten höfischen Kreativen näher beleuchten und das Publikum durch eine musikalische Reise durch Europa führen.

Die aus Halle stammende Pianistin studierte der Hochschule für Musik und Theater Hannover und in Paris. Sie war mehrfache Gewinnerin des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbes in Leipzig. Der Eintritt liegt bei 26 Euro. Eine Kartenreservierung ist möglich unter: https://schlossettersburg.de/kultur.