Kleiderspendensammlung in Mattstedt

Mattstedt. Bis September soll der Container mit Hilfsgütern in Mattstedt voll werden. Diesen Samstag hat er wieder geöffnet.

Der Global-Aid-Network-Spendencontainer öffnet in Mattstedt am Samstag, 18. März, wieder seine Türen. Von 10 bis 12 Uhr freuen sich Gemeindepädagogin Diana Schuchert und alle Mithelfenden über Kleidung aller Art, Schuhe und Haushaltswäsche, die sie für Krisen- und Kriegsgebiete sammeln. Auch Schulranzen und Handtaschen sind willkommen. Der Sammelcontainer steht in Mattstedt neben der Karwiese am Kulturzentrum.