Kleidertausch im Weimarer Mon Ami

Im Mon Ami findet am Samstag wieder der Kleidertausch statt.

Weimar. Weimars Jugend- und Kulturzentrum lädt am Samstag zum Kleidertausch.

Schon jetzt stapeln sich ausgesonderte Klamotten für unseren Kleidertausch, heißt es aus dem Weimarer Mon Ami. „Im Nachbarbüro bei Gnadenlos schick blinzelt Kleidung hervor, die für uns nicht mehr tragbar erscheint, im Februar jedoch einen neuen Besitzer erfreuen könnte“, so die Ankündigung zur Veranstaltung am kommenden Samstag in Weimars Jugend- und Kulturzentrum. Los geht es um 19.30 Uhr. Versprochen wird ein Abend mit einträglichen Tauschgeschäften bei tanzbarem Sound, frei nach dem Motto: Tausche langjährige Schrankhüter gegen neue Schätze. Einzige Einschränkung: Keine Unterwäsche und maximal 20 Teile.

Eintritt: 4 Euro mit Tauschobjekten oder 7 Euro ohne Tauschobjekte