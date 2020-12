Kleine Bühne für Kleintierzüchter

Der Kleintierzuchtverein Mellingen feierte im Vorjahr sein 70-jähriges Bestehen. Auch in diesem Jahr stand ihm ein Jubiläum in Aussicht: die zehnte Auflage seiner Schenkbornschau im Saal von Kiliansroda. Die Geflügel- und Kaninchenausstellung, die am vergangenen Wochenende hätte öffnen sollen, fiel jedoch coronabedingt aus. Zwar plante der Verein zwischenzeitlich, für seine Schau alternativ über den Jahreswechsel die Agrarhalle in Mellingen zu nutzen, da hier mehr Abstand gewahrt werden könne. Doch auch das Vorhaben zerschlug sich nun. Ganz ohne Bühne mussten die Züchter allerdings nicht bleiben. Wie schon im Vorjahr konnten sie eine Auswahl an Kaninchen, Hühnern, Tauben, Puten und Ziervögeln beim Bauernmarkt der Thüringer Direktvermarkter auf dem Gelände der Mellinger Agrargenossenschaft zeigen. Den Platz in der Scheune tauschten sie allerdings gegen einen im Zelt. Zudem verzichteten sie auf den Streichelzoo. An Ausstellungen, von denen es in den vergangenen Monaten in Mitteldeutschland einige wenige gab, nahmen die Mellinger nicht teil. Bis Mitte Januar seien jegliche Schauen abgesagt.