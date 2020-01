Kleine hält bei Bussen an Idee für Ein-Euro-Ticket fest

Noch nicht ins Rollen gekommen ist das Mobilitätsmanagement, das in Weimar neue Ansätze für den Nahverkehr sowie auch besonders für die Belange von Radfahrern und Fußgängern bringen soll. Die Stelle, die der Bund zunächst für ein Jahr finanziert (unsere Zeitung berichtete) konnte zum 1. Januar noch nicht besetzt werden. Die Fördermittelzusage erreichte erst am Freitag vor Weihnachten die Stadtverwaltung. Und weil die Stadt als eine der 50 auserwählten Kommunen in Deutschland für die Stelle einen Eigenanteil leisten muss, fehlt auch noch der Stadtratsbeschluss dazu, sagte der für den Nahverkehr bei der Stadt zuständige Tiefbauamtsleiter Stephan Müller.

Über den Tisch des Mobilitätsmanagers oder der Mobilitätsmanagerin geht dann auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplans, an der die Stadt derzeit arbeitet. Ebenso sollen mögliche Veränderungen beim Parken ausgelotet werden. Dabei werde die Stadt eine große Bürgerbeteiligung schaffen. Über die Vorstellung der Projekte hinaus kündigte Stephan Müller unter anderem Workshops zur Mobilität an.

Der Start des Projekts fällt in eine Zeit, da in Weimar über den Nahverkehr mehr denn je diskutiert wird. Nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel meldete sich Oberbürgermeister Peter Kleine erstmals öffentlich dazu zu Wort. Der Tarifwechsel der Fahrer, Ursache für den drastischen Anstieg, sei im Stadtrat mit übergroßer Mehrheit beschlossen worden, erinnerte er. Zusätzlich zu den Mehreinnahmen daraus müsse auch die Stadt Geld an die Stadtwirtschaft abführen, um die Kosten zu decken. Dies sei seit seinem Amtsantritt als Bürgermeister im Jahr 2013 seines Wissens das erste Mal der Fall gewesen – um eine womöglich auf Dauer drohende Insolvenz abzuwenden, wie sie das Geraer Verkehrsunternehmen ereilt hatte.

„Das Ticket für einen Euro am Tag ist für mich nicht vom Tisch“, sagte Peter Kleine. Die Stadt könne das aber nicht alleine schaffen. Er verwies auf die Diskussion über das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr in Thüringen, obwohl viele Eltern in der Lage seinen, dieses selbst zu finanzieren. „Ich weiß, dass der Preisanstieg den ÖPNV nicht attraktiver macht“, so der Oberbürgermeister. Er hoffe aber, mithilfe von Land und Bund ein „besseres Angebot hinzubekommen“.

Zur Diskussion über den Nahverkehrsplan gab Kleine die Ansicht von Experten weiter, dass das Weimarer Liniennetz zu kompliziert sei, um wirklich wirtschaftlich betrieben werden zu können. Die Stadt denke daher in alle Richtungen, sagte Stephan Müller. Das schließe ein Rufbus-System ebenso ein wie Gespräche über eine engere Verzahnung der Takte mit der PVG Weimarer Land. Darüber ließen sich vor allem Anbindungen in die Ortsteile verbessern.

Der Nahverkehrsplan soll möglichst bis Ende des Jahres beschlossen werden können und gilt dann für vier Jahre, hieß es am Mittwochabend bei der Einwohnerversammlung in Tröbsdorf.