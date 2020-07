30 Jahre Galerie Profil: Seit 2008 führt Elke Gatz-Hengst die Galerie an der Geleitstraße.

Kleiner, aber feiner Ort für Kunst und Künstler der Gegenwart

Als sie 1990 gemeinsam mit Brigitte Krusche an der Schlossgasse 6 die Galerie Profil gründete, konnte Elke Gatz-Hengst sich kaum vorstellen, einmal das 30-jährige Galerie-Jubiläum zu feiern. Rund 150 Künstlerinnen und Künstlern von Gisela Achterberg über Hans Winkler bis zu Uta Zaumseil bot die heute nach zweimaligem Umzug an der Geleitstraße 11 angesiedelte Galerie Profil eine künstlerische Heimat. Inzwischen ist Elke Gatz-Hengst, welche die Galerie seit 2008 in der Geleitstraße führt, für Künstler wie für Kunstliebhaber eine geschätzte Ansprechpartnerin und Ratgeberin.

Ihr Engagement erschloss zudem weitere Räume: Erstmals wurde 1999 die Open-Air-Ausstellung Skulptur Weimar im Park des Hotels Dorotheenhof veranstaltet, bereits 2001 zog diese in die Stadt. Im nächsten Jahr wird die Skulpturenschau als Teil der Buga 21 im Park des Landgutes Holzdorf veranstaltet, kündigt Elke Gatz-Hengst an. Mit dem spannenden Dialog Kamelie und Skulptur holt die Galeristin zudem die Orangerie Schloss Belvedere alljährlich zur Kamelienblüte als Ausstellungsort ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Auch für Elke Gatz-Hengst wurde 2020 durch die Pandemie zu einem schwierigen Ausstellungsjahr. Ausstellungen mussten abgesagt, Künstler auf 2021 vertröstet werden. „Es herrscht eine sehr persönliche Atmosphäre“, betont ein Stammgast das Besondere der Galerie. Mit ihrer „Leidenschaft für Kunst“ beflügelt die Galeristin auch ihre Besucher. Ein Schwerpunkt der Galerie liegt auf der Künstlergeneration, die von 1946 bis 1951 durch ihr Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste, dem sogenannten „Nachbauhaus“ (heutige Bauhaus Uni Weimar), geprägt wurden. Darüber hinaus entstand mit Künstlern der jüngeren und jungen Generation ein Galerie-Programm, das sich in Malerei, Grafik und Skulptur den Grenzbereichen von Gegenständlichkeit und Abstraktion annähert.

Mit ihrer Jubiläumsausstellung „Künstler der Galerie“ bietet Elke Gatz-Hengst Einblick in ihr Galerie-Programm. Über drei Tage verteilte sich die Eröffnung, um allen Freunden der Galerie Gelegenheit zum Gratulieren zu geben. Denn unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen können maximal sieben Personen mit Mund-/Nasen-Schutz die Ausstellung besuchen. Das Jubiläumskonzert des Duos Silke Gonska und Frieder W. Bergner wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, verspricht Elke Gatz-Hengst. Zu sehen ist die Jubiläumsschau bis zum 5. September.