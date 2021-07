Zweijähriger wird in Auto eingeschlossen - Dutzende Temposünder - Diebesgut statt schreiendem Mann

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Statt schreiendem Mann Diebesgut gefunden

Eigentlich suchten Polizisten am Dienstagmorgen die Wohnung eines 22-Jährigen in der Weimarer Altstadt auf, weil in dieser ein Mann laut herum schrie. In der Wohnung stießen die Beamten auf einen 33-jährigen Erfurter. Laut war es nicht mehr, aber in der Wohnung befand sich ein Fahrrad, welches im März diesen Jahres in Weimar entwendet wurde. Zudem zierte die Wohnung eine Warnbake, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch gestohlen wurde. Beide Sachen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Motorrad umgefahren

Bereits seit Längerem steht das Motorrad eines 29-Jährigen in der Döllstedtstraße in Weimar geparkt unter einer Abdeckplane. Wie sich erst am Montag herausstellte, ist am letzten Juni-Wochenende ein silbergrauer Pkw beim Parken gegen das Motorrad gestoßen, so dass dieses umfiel. Der Unfallverursacher richtete es wieder auf und verließ im Anschluss den Ort. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Vier Räder gestohlen

Kompletträder im Wert von 3.500 Euro entwendeten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes vom Gelände eines Autohauses in Nohra. Der SUV, an dem die Räder eigentlich montiert waren, wurde durch die Täter auf Pflastersteine gestellt. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

Ladendiebin ertappt

Eine 16-jährige Weimarerin wurde Montag von Polizisten nach Hause gebracht und an ihre Mutter übergeben. Zuvor wurde das Mädchen in einem Bekleidungsgeschäft im Weimarer Atrium beim Diebstahl erwischt. Mit einem T-Shirt und einer Hose versuchte sie das Geschäft zu verlassen ohne zu zahlen.

Kleiner Junge im Auto eingeschlossen

Mit Hilfe von Polizei und Feuerwehr ist Montagnachmittag ein versehentlich im Familienauto eingeschlossener zwei Jahre alter Junge befreit worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte die Schwester des Jungen versehentlich den Fahrzeugschlüssel im Auto abgelegt, in dem das Kind saß. Sie schloss die Tür, die sich daraufhin automatisch verriegelte. Der Junge konnte sie nicht von innen öffnen.

Alarmierte Feuerwehrleute schlugen eine Autoscheibe ein und angelten mit Hilfe eines Zollstocks den Schlüssel aus dem Fahrzeug.

Teurer Tankvorgang

Am Montag gegen 7.30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Gramonter Straße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Ein 42jähriger Pkw-Fahrer war beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Pkw Ford gefahren, so dass Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand.

Dutzende Temposünder

Am Montag von 13 Uhr bis 21.30 Uhr führte die Polizei auf der B 87 in Rannstedt aus Richtung Eckartsberga eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 689 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. 55 Verwarngelder und ein Bußgeld waren das Ergebnis dieser Kontrolle. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h bei erlaubten 50 km/h. Weitere Messungen werden folgen!

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen