Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klenke-Quartett und Inner Wheel Club Weimar laden Kinder ein

. Der Inner Wheel Club Weimar vergibt 30 Freikarten für Familien mit Kindern von 8 bis 12 Jahren zum Konzert „Beethoven fühlen“ des Klenke-Quartetts mit dem Musikpädagogen Raphael Amend am Samstag, 18. Januar, um 16 Uhr in die Notenbank in der Steubenstraße ein. Dabei soll Beethovens musikalischer Kosmos spielerisch, mit körperlichem Einsatz, spontan und fantasievoll erschlossen werden. Anlässlich des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens hat das Klenke-Quartett eine eigene Themenreihe unter der Überschrift „Beethoven erleben“ in Form von sechs Konzerten mit ungewöhnlichen Formaten entwickelt, die Beethovens Oeuvre, vor allem in Bezug auf die weit in die Zukunft ausstrahlenden Werke für Streichquartett dem Publikum anschaulich machen soll.

Die Musikerinnen sind sich sicher, dass Beethovens anspruchsvolle Musik auch Kinder erreichen kann. Kinder unterscheiden in ihrem Zugang zur Musik nicht nach einfach und komplex, nach ernst oder unterhaltend – solange sie die Musik fühlen, kündigt das Streichquartett das Konzert an. Mit dem „Harfenquartett“ sollen die jungen Zuhörer die Musik spielerisch kennenlernen. Im Frühjahr 2019 haben sich die Schüler zweier fünfter Klassen des Weimarer Goethe-Gymnasiums bereits künstlerisch mit Beethoven und dem Streichquartettspiel auseinandergesetzt – eine Auswahl der dabei entstandenen Werke kommt im Rahmen des Konzerts zur Ausstellung.

Raphael Amend studierte Musikpädagogik. Seit 2006 ist er Dozent für Violine an der Bergischen Musikschule Wuppertal und seit 2015 deren stellvertretender Schulleiter. Die Freikarten werden vom Inner Wheel Club Weimar gestiftet und können unter folgender E-Mail bestellt werden: IWC-Projekt@gmx.de

Inner Wheel ist die weltweit größte eigenständige Frauen-Service-Club-Organisation mit zurzeit rund 3700 Clubs und insgesamt fast 100.000 Mitgliedern in 103 Ländern. Die Frauen widmen sich der Freundschaftspflege, dem persönlichen sozialen Dienst und der internationalen Verständigung.