Klettbach investiert mehr als 1,7 Millionen Euro

Die Bockwindmühle in Klettbach wird 2021 weiter saniert.

Klettbach. Die Siedlungsstraße wird grundhaft saniert und ein neues Regenwasser-Sammelbecken entsteht. In Klettbach soll dieses Jahr viel gebaut werden.

Die grundhafte Sanierung der Siedlungsstraße ist neben dem Hochwasserschutz das größte Vorhaben der Gemeinde Klettbach in diesem Jahr. Der Straßenzug besteht aus zwei parallelen Armen, im ersten Bauabschnitt ist der südliche, näher zum Dorfkern gelegene Teil an der Reihe. Dafür stehen 636.000 Euro im Haushalt für das laufende Jahr, den der Gemeinderat am Mittwochabend mit einstimmigem Votum beschloss. 413.400 Euro sind für diesen ersten Abschnitt als Förder-Anteil des Freistaates eingeplant.