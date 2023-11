Klettbach sucht noch Kalender-Mitstreiter

Klettbach. Ein „Lebendiger Adventskalender“ soll ab 1. Dezember im Dorf und dem Ortsteil Schellroda seine Premiere erleben.

Noch Mitstreiter für ihre Premiere eines „Lebendigen Adventskalenders“ in Klettbach und dem Ortsteil Schellroda suchen die Gemeinde und die Kirchengemeinde. Das Prinzip ist aus anderen Kommunen bekannt: An jedem Tag der Adventszeit ab 1. Dezember, vorzugsweise am Nachmittag oder Abend, treffen sich Menschen an einem vorher festgelegten Ort – vor einem Fenster, einer Tür oder in einem Hof. Dort wird gemeinsam gesungen, gelacht, geplaudert und bei einem Glühwein oder Punsch die Adventszeit genossen – was genau passiert, liegt vornehmlich in der Regie des jeweiligen Gastgebers.

Einige Daten sind bereits fest belegt: Am 1. Dezember wird in Klettbach der Weihnachtsbaum aufgestellt, zwei Tage später in Schellroda. Dazwischen, am 2. Dezember, gibt es eine „Hofweihnacht“ auf dem Biohof von Familie Bärwolf. Am 4. Dezember lädt Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP) auf die Straße vor ihrem Haus ein, am 6. Dezember die Klettbacher Feuerwehr. Am 13. ist im Bürgerhaus die Weihnachtsmärchen-Aufführung des Kindergartens. Weitere Bewerbungen werden gern entgegengenommen.

buergermeisterin@klettbach.de