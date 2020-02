Weimars JUL-Kindergarten "Benjamin Blümchen" hat in der Böhlaustraße seinen neuen Seilklettergarten eingeweiht.

Klettertouren im Kindergarten

Einen neuen Seilklettergarten nahmen am Donnerstag die Schützlinge des Kindergartens „Benjamin Blümchen“ an der Böhlaustraße in Beschlag. Das rund 12.000 Euro teure Bauprojekt gelang insbesondere durch das Zutun des Fördervereins „Elefantenstark“, der sich vor 20 Jahren für die Einrichtung gründete.

45 Jahre ist es her, dass der Kindergarten eröffnet wurde – seinerzeit als reine Krippe mit Platz für 65 Kleinkinder. Vor 25 Jahren erhielt das Haus die Betriebserlaubnis, um fortan maximal 99 Kinder bis zum Schulanfang zu betreuen. Diese Maßgabe gilt im Kindergarten, der sich seit 2003 in JUL-Trägerschaft befindet, bis heute. „Seither hatten wir nie einen freien Platz“, sagte die Leiterin Angelika Poethke. Das ist auch dem Angebot über die reine Betreuung hinaus zu verdanken. Dazu wiederum trugen der Förderverein und der Elternbeirat maßgeblich bei. Sie halfen, Möbel anzuschaffen, den Theaterraum, die Holzwerkstatt und die hauseigene Sauna – die erste in einem Weimarer Kindergarten – einzurichten. Um draußen einen Naturspielgarten zu gestalten, warben sie überdies rund 16.000 Euro über Spenden und Fördermittel ein. Letzterer wurde 2007 eröffnet – inklusive eines Klettergartens. In 13 Jahren wurden die Seile und das Holz reichlich bespielt – und verschlissen. Im Vorjahr entschlossen sich Kindergarten und Förderverein deshalb, den alten Seilgarten abreißen und einen neuen bauen zu lassen. Aus Lottomitteln steuerte die Staatskanzlei dem Vorhaben 5000 Euro bei. Als derjenige, der diesen Zuschuss zu verantworten hatte, war Bodo Ramelow zur Einweihung eingeladen – und nahm an. „Ich hab ja zurzeit etwas mehr freie Zeit“, sagte er. Namens der Stadt, die sich mit 2500 Euro beteiligte, weihte Bürgermeister Ralf Kirsten den Seilgarten mit ein. Die Sparkassenstiftung half mit 1500 Euro, darüber hinaus hiesige Unternehmen. Das nächste Objekt, das eine elefantenstarke Rundum-Kur erhält, ist bereits auserkoren: das Baumhaus.