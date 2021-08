Klezmer-Duo bei Montagsmusik in Tiefurt

Tiefurt. Die nächste Veranstaltung der Tiefurter Montagsmusiken wird von zwei Musikerinnen des Yiddish Summer Weimar gestaltet.

In Kooperation mit dem Yiddish Summer Weimar sind am 9. August bei den Tiefurter Montagsmusiken zwei bemerkenswerte Musikerinnen zu Gast. Susi Evans (Klarinette) und Szilvia Csaranko (Akkordeon) spielen im Kirchhof der St. Christophoruskirche ihr Programm „Klezmer wiedererweckt – Neue Musik aus alten Manuskripten“. Viele Stücke dieses Repertoires wurden seit über 100 Jahren nicht gehört und erst kürzlich in der Vernadsky Nationalbibliothek der Ukraine wieder entdeckt Bei Regen kann das Konzert mit stark begrenzter Teilnehmerzahl in der Kirche stattfinden (Maskenpflicht). Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.