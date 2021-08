Klezmer-Klänge in Niederzimmern

Niederzimmern. Alan Bern und Mark Kovnatskiy bringen den Yiddish Summer ins Vereinshaus der Natur- und Heimatfreunde.

Der „Yiddish Summer Weimar“ ist am Mittwoch, 18. August, 19 Uhr, in Niederzimmern zu Gast. Der Gründer und künstlerische Leiter des Festivals, der Pianist und Akkordeonist Alan Bern, präsentiert in Niederzimmern gemeinsam mit seinem langjährigen Musikerkollegen, dem Violin-Virtuosen Mark Kovnatskiy, ein spezielles Programm mit Klezmer-Musik, mit von Klezmer-Musik inspirierter klassischer Musik und mit eigenen Kompositionen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf einen musikalischen Dialog vom Feinsten und in allen Registern freuen: von intimen Klängen bis hin zu ausgelassener Tanzmusik. Das Konzert findet im Vereinshaus der Natur- und Heimatfreunde an der Angergasse 8 statt.