Klezmer-Musik im Kirchgarten in Bechstedtstraß

Die Interpretinnen Susi Evans (Klarinette) & Szilvia Csaranko (Akkordeon) gastieren am Samstag in Bechstedtstraß.

Bechstedtstraß. Der Kirchbau- und Heimatverein darf erstmals ein Konzert des Yiddish Summer ausrichten.

Der „Yiddish Summer Weimar“ gastiert erstmals im Kirchgarten in Bechstedtstraß: An diesem Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr spielen Susi Evans an der Klarinette und Szlivia Csaranko am Akkordeon Klezmer-Musik vom Feinsten auf dem lauschigen Gelände an der St.-Bonifatius-Kirche.

Der Einlass beginnt 19 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Der Kirchbau- und Heimatverein als lokaler Gastgeber freut sich auf zahlreiche Besucher und einen beschwingten Abend.