Klicks bringen in Weimar „Kohle für coole Ideen“

Weimar. Weimars Kinderbüro stellt fünf Jugend-Projekte vom 28. April bis 2. Mai online zur Abstimmung – die meisten Stimmen bescheren den Ideen Fördergeld.

Weimars Kinderbüro und die Bürgerstiftung hatten im März zur Teilnahme am Weimarer Jugendforum aufgerufen. Unter dem Motto „Kohle für coole Ideen“ können Kinder und Jugendliche aus Weimar seit 2016 eigene Projektideen einreichen und eine Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit erhalten. In diesem Jahr stehen erneut 10.000 Euro zur Verfügung.

In „Rat+Tat-Werkstätten“ im Kinderbüro wurden Ideen konkretisiert und in Anträgen formuliert. Die fünf eingereichten Vorschläge werden in Präsentationsvideos vorgestellt, die auf der Internetseite www.kinderbuero-weimar.de abrufbar sind. Darüber, welche Projekte gefördert werden sollen, können alle jungen Weimarerinnen und Weimarer zwischen 10 und 21 Jahren auf dieser Website abstimmen. Das Online-Voting beginnt an diesem Freitag, 28. April, und läuft bis zum 2. Mai. Jeder Teilnehmer kann drei Stimmen vergeben.

Folgende Ideen wurden für die Förderung eingereicht:

AntiCafe AcesClub – Weimar

Im neuen, zeitlich begrenzten Pop-up-Treff für Studenten und Jugendliche die Möglichkeit haben Tischkicker, Billard, Playstation und Tischspiele zu spielen.

Darf ich bitten?

Bei einem fünftägigen Workshop in den Sommerferien am Förderzentrum „Johannes Landenberger“ sollen Hip-Hop-Choreographien mit Schülern erarbeitet werden.

Rote Soße on tour!

Das Projekt will die „Mobile Küche für alle erweitern. Die „Küfa“ soll in und außerhalb Weimars mit ihrer kostenlosen und veganen Küche für alle herumfahren.

Junge Schach-Gruppe

Kinder und Jugendliche sollen fürs wöchentliche Schachspiel begeistert werden.

Die wilden Conti-Scooter

Die Kinder des Schöndorfer Jugendclubs „Cafe Conti“ wollen eine Scooterwerkstatt einrichten und auch selbst Rampen bauen, die sie im Jugendclub verwenden können.