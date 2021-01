Klimaschutz trifft auf Denkmalschutz

Die Solarthermie-Anlage von Familie Pfeiffer an ihrem Wohnhaus in der Großmutterleite.

Weimar. Die Stadtwerke Weimar haben 2020 in ihr Umweltschutz-Förderprogramm investiert.

Über ihr Umweltschutz-Förderprogramm haben die Stadtwerke Weimar im Vorjahr 10.000 Euro in Klima- und Umweltschutzprojekte investiert. Zu den größten Maßnahmen gehörte eine Solarthermie-Anlage an einem Gebäude in der Großmutterleite. Gefördert wurde das Anbringen einer 13,5 Quadratmeter großen Kollektorfläche auf dem Dach des Fahrradstellplatzes. Die Anlage, die der Warmwasserversorgung des Hauses dient und dessen Heizung unterstützt, sei sichtgeschützt und verbinde Umwelt- und Denkmalschutz.

Bei dem Projekt galt es, dem Denkmalschutzstatus der vor 100 Jahren als Gartenstadt erbauten „Siedlung Großmutter“ gerecht zu werden. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, Klimaschutz und Denkmalpflege miteinander zu vereinbaren“, betonte Weimars Denkmalschutzbehörde. Dies sei mit den Bauherren vorbildlich gelungen.

„Der Aufwand hat sich gelohnt. Wir freuen uns, erneuerbare Energie in unserem Haus nutzen zu können“, sagen die Eigentümer Johannes und Miriam Pfeiffer. Gefördert wurde auch der Tag der Naturwissenschaft der Grundschule Schöndorf. „Die Projekte, die wir unterstützen, sind oft sehr unterschiedlich“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn Otto. „Aber alle fördern den Umweltschutz in Weimar.“ Die neue Bewerbungsphase läuft bereits.