Klimaschutz trifft auf Denkmalschutz

Die Solarthermie-Anlage von Familie Pfeiffer an ihrem Wohnhaus in der Großmutterleite.

Über ihr Umweltschutz-Förderprogramm haben die Stadtwerke Weimar im Vorjahr 10.000 Euro in Klima- und Umweltschutzprojekte investiert. Zu den größten Maßnahmen gehörte eine Solarthermie-Anlage an einem Gebäude in der Großmutterleite. Gefördert wurde das Anbringen einer 13,5 Quadratmeter großen Kollektorfläche auf dem Dach des Fahrradstellplatzes. Die Anlage, die der Warmwasserversorgung des Hauses dient und dessen Heizung unterstützt, sei sichtgeschützt und verbinde Umwelt- und Denkmalschutz.