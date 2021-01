Klinikum plant Neubau für Pflegeschule

Eine „Ausbildungsoffensive Pflege“ hat das Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum, wo im Herbst der erste Jahrgang die generalisierte Ausbildung zu Pflegefachleuten aufgenommen hat, gestartet. Geschäftsführer Tomas Kallenbach erläutert Hintergründe und Ziele.

Was konkret haben Sie an der Krankenpflegschule des Klinikums vor?

Im März 2021 wird eine zweite Klasse ihre Ausbildung an einer der traditionsreichsten und ältesten Krankenpflegeschulen Deutschlands beginnen. Neben der Sicherung des Eigenbedarfs an sehr gut qualifizierten Pflegekräften wollen wir damit auch einen Beitrag für die Region leisten.

Besteht denn dafür genügend Nachfrage unter den jungen Leuten?

Der gute Ruf der Schule hat bisher immer dafür gesorgt, dass wir genügend Bewerber hatten. Zahlen von 500 Interessenten auf 20 Ausbildungsplätze in den 1990er-Jahren scheinen derzeit unerreichbar, aber wir glauben, die 50 bis 60 Plätze im Jahr belegen zu können, da Sozialberufe wieder verstärkt in den Fokus der Jugendlichen rücken. Erste Anmeldungen für den März liegen vor, aber Bewerber haben noch gute Chancen.

Welchen neuen Weg gehen Sie noch?

Wir wollen uns nicht nur im Wettbewerb um die geeignetsten Köpfe im Inland bemühen, sondern gezielt auch auf den ausländischen Ausbildungsmarkt zugreifen. Das Klinikum konnte für den neuen Ausbildungsgang sieben junge Frauen und Männer aus Vietnam gewinnen, die bereits in Weimar eingetroffen sind.

Wo sind sie unterbracht?

Die drei jungen Männer und vier jungen Frauen wohnen im Studentenwohnheim in der Merketalstraße und können dort mit anderen jungen Leuten internationale Kontakte pflegen.

Wie werden sie auf die Ausbildung vorbereitet?

Da hat sich unsere Schulleiterin Rosmarie Grunert, wie auch in das gesamte Projekt, richtig reingekniet: Obwohl alle bereits einen Sprachnachweis haben, besuchen sie einen weiteren Deutschkurs, ehe sie im März in die Ausbildung starten.

Tomas Kallenbach Foto: Thomas Müller

Was macht die Ausbildung am Klinikum aus Ihrer Sicht attraktiv?

Die praktische und theoretische Ausbildung findet quasi immer unter dem Dach des Klinikums statt. Viele Dozentinnen und Dozenten sind Ärzte und Pflegekräfte des Hauses. Das schafft eine enge Bindung und garantiert eine praxisnahe Ausbildung.

Und was kommt nach der Ausbildung?

Die Absolventen aus unserer Schule sind in ganz Deutschland aber auch im deutschsprachigen Raum am Arbeitsmarkt gut gefragt. Seit einigen Jahren können wir aber nahezu allen Absolventen, die es wollen, einen Arbeitsvertrag anbieten.

Sie haben auch Baupläne.

Ja, denn die neuen Ausbildungsklassen verlangen zusätzliche Räumlichkeiten. Bereits vor zwei Jahren stellten wir einen Förderantrag für den Bau einer neuen Krankenpflegeschule ans Land. Der Krankenhausstrukturfonds ermöglicht ihm die Förderung aus Bundesmitteln. Der Neubau soll auf dem Klinikgelände entstehen, gemeinsam mit einer Tagesklinik. Für sie läuft bereits das Bauantragsverfahren und der Förderbescheid über neun Millionen Euro liegt vor.

Wie ist der Stand bei der Schule?

Bisher haben wir noch immer keine Antwort. Aber ich habe Vertrauen, dass wir bald eine positive Entscheidung aus Erfurt erhalten. Ansonsten befürchte ich, dass man nach der Pandemie mit Schrecken feststellt, dass weiterhin zu wenig Personal in der Pflege vorhanden ist. Reflexartige Kritik an den Ausbildungsunternehmen nicht ausgeschlossen! Da uns die Ausbildung sehr am Herzen liegt und wir die Notwendigkeit sehen, haben wir die Aufforderung der Politik ernst genommen und sind mit den Maßnahmen in Vorleistung gegangen. Sagen wir es so, wenn man will, dass die Feuerwehr schlagkräftiger wird, braucht es nicht nur mehr Feuerwehrleute, sondern es muss auch jemand rechtzeitig die neue Drehleiter bestellen.