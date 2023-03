Kneipp-Aktivitäten in zwei Bad Berkaer Kindergärten

Der Barfußpfad am Kindergarten wird schon der zweite auf dem Bad Berkaer Adelsberg sein – den an der Klinik weihten Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und Norbert Naperkowski (rechts) im Sommer 2021 ein.

Bad Berka. Bad Berkaer Verein unterstützt die „Sonnenhöhe“ auf dem Weg zum Kneipp-Zertifikat und hilft am Adelsberg beim Barfußpfad-Bau.

Die „Sonnenhöhe“ wird zum Kneipp-Kindergarten: Wie der Vorsitzende des Bad Berkaer Kneipp-Vereins, Norbert Naperkowski, in einer Presseinformation mitteilte, hielt er in der Einrichtung zu Beginn des Monats einen Vortrag mit praktischen Beispielen aus den fünf Säulen der Kneippschen Gesundheitslehre, der auf positive Resonanz stieß. Die Erzieherinnen hätten sich, so Naperkowski, für die Qualifizierung im Interesse der Kinder ausgesprochen, passieren soll das mit Unterstützung des Kneipp-Landesverbandes in den kommenden anderthalb Jahren.

Auch der Kindergarten am Adelsberg soll von der Vereinsarbeit profitieren: Er bekommt einen neuen Barfußpfad. Die Kneipp-Mitglieder organisieren mit Unterstützung von gewerblichen Partnern die Materialbeschaffung, die Arbeiten sollen gemeinsam mit den Eltern und dem Kindergarten-Team erfolgen. Für den „Tag des Fußes“ am 30. Juni ist die Einweihung des Pfades geplant.

Zuvor geht der Kneipp-Verein auf Weiterbildungsfahrt: Ziel ist vom 2. bis 5. Juni die Kurstadt Bad Steben in Oberfranken. Zum Programm gehört eine Exkursion nach Mödlareuth, das bis 1989 durch die innerdeutsche Grenze geteilte Dorf, inklusive Besuch des Deutsch-Deutschen Museums, zu dessen Areal ein Abschnitt des damaligen Grenzverlaufes gehört.