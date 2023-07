Kneipp-Vortrag im Bad Berkaer Schützenhaus

Bad Berka. Gerd Liebetrau widmet sich am Freitagabend mit Humor und Sachkenntnis einem Kapitel der Kneipp-Geschichte.

„Von den Wasserhähnen bis Kneipp“ heißt ein Vortrag am Freitag, 28. Juli, im Bad Berkaer Schützenhaus im Kurpark. Gerd Liebetrau, Mitglied des ortsansässigen Kneippvereins, emeritierter Professor und langjähriges Bad Berkaer Stadtratsmitglied, geht dabei der These „Kneipp war nicht allein“ nach und wird das Thema in humorvoller Weise den Zuhörern darbieten. „Wir sind wirklich gespannt“, freut sich Vereinsvorsitzender Norbert Naperkowski. Der Eintritt ist frei, ein Verkaufsstand für Getränke steht bereit. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in den Becken der Kneippanlage am Goethebrunnen ein paar abendliche Runden zu drehen – unter fachkundiger Anleitung der Vereinsmitglieder.