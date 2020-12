Kneippverein Bad Berka zeigt sich spendabel

Norbert Naperkowski (links) überreichte Besteck und Topfset an den Leiter des Bad Berkaer Familienzentrums, Silvio Dreßler.

Bad Berka. Bad Berkaer überreichen Geschenke an das Familienzentrum, einen Kindergarten und das Landenberger-Förderzentrum zum „Tag des Ehrenamtes“.

Den „internationalen Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember nahm der Kneippverein Bad Berka zum Anlass, in dieser Woche Geschenke und Zuwendungen an mehrere Einrichtungen der Region zu verteilen. Im Familien- und Jugendzentrum der Kurstadt tauchte der 1. Vorsitzende des Kneippvereins, Norbert Naperkowski, mit einem 155-teiligen Besteckkasten für Mahlzeiten von bis zu 30 Personen sowie einem Set mit fünf Kochtöpfen auf.

Gleich nebenan im Kindergarten „Sonnenhöhe“, der das ganzheitliche Kneipp-Gesundheitskonzept in seinen Alltag integriert hat, packte Naperkowski einen Karton mit 22 T-Shirts aus, Aufschrift: „Kneipp-Kids“. Dritte Station war das Johannes-Landenberger-Förderzentrum in Weimar, dessen Bärchenklasse zu ihrem Schuljahresabschluss 2020 ebenfalls einen Satz T-Shirts erhielt.

Auch eine der nächsten Zuwendungen des Kneippvereins steht schon fest: Das Kinderland „Bummi“ in Weimar-Nord bekommt 2021 zum 30-jährigen Jubiläum sowie zu 15 Jahren Zertifizierung als Kneipp-Kindergarten 150 Euro zum Kauf eines Spielgerätes.