Koch-Workshop für Ferienkinder in Holzdorf

Holzdorf. Kinder ab acht Jahre können in den Sommerferien im Landgut Holzdorf das Kochen lernen.

Die Kochschule Thüringen im Landgut Holzdorf bietet in den Ferien einen Koch-Kurs für Kinder ab acht Jahren an. Vom 2. bis 5. August werden von 10 bis 14 Uhr Speisen des Sommers zubereitet oder auch Basics in der Küche erklärt. Die Kids gestalten zudem ihr eigenes Kochbuch. Angeleitet werden sie von Diplom-Ernährungswissenschaftler Michael Stark.

Anmeldung per E-Mail an: info@die-kochschule-thueringen.de