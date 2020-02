Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kolleg 50plus: Vorfreude auf Worpswede

Über mangelnde Resonanz beim letzten öffentlichen Vortrag im Kolleg 50plus rund um das Künstlerdorf Worpswede konnte die Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar nicht klagen. Der vorgesehene Hörsaal mit 80 Plätzen reichte nicht aus, um allen Interessierten Platz zu bieten und wurde deshalb spontan gegen einen größeren Raum getauscht. Der Vortrag diente als Einstimmung auf die nächste Bildungsreise des Instituts im April nach Worpswede. Eine weitere Bildungsreise mit den Schwerpunkten Kunst und Architektur führt vom 14. bis 19. Juni nach Mailand und zu den oberitalienischen Seen. Reisestationen sind ausgewählte Kunstsammlungen und Museen sowie Ausflüge nach Lugano, Como und ein Zwischenstopp in Ulm. Das komplette Reiseprogramm 2020 kann ab sofort in der Geschäftsstelle an der Coudraystraße 13a, Raum 110, abgeholt oder angefordert werden (Telefon 03643/584239). Für beide Reisen stehen noch wenige Restplätze zur Verfügung. Anmeldeschluss ist am 10. März.