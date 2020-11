Kommentar: Entspannung, keine Lösung

Viele Millionen hat die Stadt in den letzten Jahren in Schulen und deren Sporthallen gesteckt. Und jetzt heißt es: Das reicht alles nicht mehr? Es scheint so. Und die Begründungen dafür sind viel umfangreicher, als es ein Zeitungsbeitrag darstellen kann.

Nicht alle Probleme sind allerdings mit dem Wachstum der Bevölkerung zu begründen. Die schwierige Lage an den Gymnasien ist auch von Eltern gemacht: Weimar hat traditionell hohe Übertrittszahlen von der Grundschule ans Gymnasium. Mit der Konsequenz, dass auch leistungsschwache Schüler viele Jahre dort lernen. Erst wenn dann Klasse 10 in Sicht kommt, zieht Realismus ein, dem allerdings bereits überfüllte Regelschulklassen entgegen stehen.

Die Gymnasien werden deshalb auch nicht im Zentrum der jetzt beginnenden Debatte stehen. Vor allem geht es um Grund- und Regelschulen und um die Bertuchschule, die sich wieder einmal mit einem Umzug anfreunden soll. Betroffene Schulleiter und die Wohnstätte kennen die Diskussionsgrundlage offenbar bereits. Und ganz gleich, wie die Debatte ausgeht: Ihr Ergebnis wird zusätzliches Geld kosten, auch wenn ein Umzug günstiger zu haben ist als ein Neubau. Dass mit den Vorschlägen eine langfristige Lösung erfolgt, will nicht einmal die Verwaltung behaupten. Es gehe zunächst um eine Entspannung der schwierigen aktuellen Lage.

Weimar steht vor der Diskussion um ein verändertes Schulnetz