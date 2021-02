Kommentar: Hohe Hürden für Ermittler

Vier Monate ist die Tat her. Jetzt liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern vor: In der Nacht zum Montag, dem 12. Oktober 2020, stahlen Unbekannte hochwertige Fahrzeuge in Weimar. Im Ratstannenweg und in der Hermann-Löns-Straße wurden ein Audi Q5 und ein BMW X3 gestohlen, ein weiterer BMW in der Nacht zum 16. Oktober in der Helmholtzstraße. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 194.000 Euro geschätzt.

Einer der Täter wurde aber im gestohlenen Audi geblitzt. Nur deshalb gibt es ein Foto von ihm. Doch warum geht die Polizei erst jetzt damit an die Öffentlichkeit? – Paragraf 131b der Strafprozessordnung fordert, dass es sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handelt und die Feststellung der Identität des Täters auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend wäre.

So muss zunächst die Polizei alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, dann ein Staatsanwalt das bestätigen und schließlich ein Richter entscheiden. Wann Letzere das tun, hängt auch von anderen Fällen ab, mit denen sie ebenfalls zu tun haben.

Für den Autoklau vom Oktober liegt nun der Beschluss vor. Er soll wohl vor allem neuen Delikten vorbauen.

Hinweise per Mail: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de