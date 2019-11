Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentiert: Eine Tradition zurückholen

Geht es Ihnen auch so? Gerade war noch Zwiebelmarkt und Halloween, und nun steht der Weihnachtsbaum auf dem Markt. Gewiss, Schoko-Weihnachtliches gibt es auch schon eine Weile im Supermarkt. Aber der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Weimar, der hat so etwas Gewisses: Jetzt kommt schon bald die Vorweihnachtszeit.

Als der Baum am Freitag über dem Platz schwebte, da erinnerte ich mich mit etwas Wehmut an die schönen Inszenierungen mit Baum und Falks Lied vor einigen Jahren. Sie hatten eine Botschaft: Nirgends ist das Aufstellen des öffentlichen Weihnachtsbaums so wichtig wie in Weimar, wo diese Tradition vor rund 200 Jahren geboren wurde.

Wenn sich der Innenstadtverein am Montag zu seinem Werkstattabend trifft, sollte er auch darüber nachdenken. Ich denke es lohnt, diese Tradition zu neuem Leben zu erwecken.