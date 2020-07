Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Komparsen für Film gesucht

Für ein neues Kurzfilmprojekt sucht Nicolas Schönberger, Bauhaus-Uni Weimar, noch vorwiegend männliche Komparsen im Alter von 25 bis 50 Jahren, die direkt mit Hauptdarsteller Florian Schmidtke zusammen spielen werden. Gedreht wird die Szene am Sonntag, 19. Juli, gegen 17 Uhr bis ungefähr 20 Uhr. Das Besondere dabei ist, dass der Film auf analog Film (35 mm) gedreht wird. Das sei für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis und auf jeden Fall einzigartig. Für Verpflegung am Set ist gesorgt. Das Filmteam hält sich strikt an die Corona Schutzmaßnahmen und ist, was die Hygiene am Set angeht, bestens ausgestattet.

Bewerbungen an die Mailadresse: produktion.pantalone@gmail.com

